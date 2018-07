INFO LCI - Victoire des Bleus : deux interpellations pour agression sexuelle en marge des festivités

La première affaire concerne un mineur. Déféré lundi 16 juillet, il est mis en cause dans une procédure visant des faits qualifiés d'agression sexuelle. Le second dossier concerne un individu interpellé lundi après-midi dans le secteur des Champs-Elysées, c'est-à-dire dans le cadre de la parade des Bleus sur l'avenue. L'homme a été placé en garde à vue ce mardi, après avoir été admis temporairement à l'Institut psychiatrique de la préfecture de police. Il est interrogé sur des faits d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle.