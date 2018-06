Réfugié irakien soupçonné d'appartenir à Daech : son avocat assure qu'il a au contraire lutté contre le groupe terroriste

Une version des faits bien différente de celles livrée par les autorités irakiennes qui avaient émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Pour Me Hamdi, ce mandat comporte "beaucoup d'approximations" et ne se repose que sur le témoignage d'un ancien codétenu d'Ahmed H, condamné à mort et exécuté en août 2017.





Alors qui dit vrai ? L'enquête se poursuit. Mon client "ressent une très grande injustice et s’attendait sûrement pas à être arrêté en France et qu’on l’accuse de faits aussi graves mais il est confiant et il coopère pleinement", a assuré Me Hamdi, tout en précisant que "des éléments très précis seront communiqués aux juges d'instruction" pour consolider ses dires. Ces informations proviennent de "sources irakiennes sûres", notamment d'un "très haut responsable des services de sécurité" de Tikrit.





Le ministre de l'Intérieur n'a pas encore réagi. Vendredi, il indiquait que les autorités françaises avaient entrepris de repasser au crible les dossiers des demandeurs d'asile susceptibles d'être venus du Proche-Orient en même temps que le terroriste présumé.