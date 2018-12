Aide aux migrants : la Cour de cassation annule en partie la condamnation de l'agriculteur Cédric Herrou

Une victoire judiciaire. Ce mercredi, la Cour de cassation a partiellement annulé la condamnation prononcée en appel il y a près d'un an et demi à l'encontre de l'agriculteur et défenseur des migrants à la frontière transalpine Cédric Herrou. Ce dernier avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine en août 2017 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.





Cette annulation partielle est en partie due à une nouvelle version du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), réexaminée par les juges. Amendé en septembre à la suite d'une décision du Conseil d'Etat sur le "délit de solidarité", la nouvelle version du CESEDA a notamment élargi les exemptions pénales pour les personnes aidant les migrants dans un but exclusivement humanitaire.