Aide aux migrants : le "délit de solidarité" censuré par le conseil constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel n'en émet pas moins des réserves. Il rappelle qu' "aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national". En clair, l'entrée illégale reste un délit. "L'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle", au même titre donc que le principe de fraternité, indiquent les sages.





Les Sages reconnaissent en revanche que l'équilibre entre "principe de fraternité" et "sauvegarde de l'ordre public" n'était jusqu'à aujourd'hui pas respecté. Les exemptions pénales sont élargies : dorénavant aider au séjour ou à la circulation d'un clandestin est autorisé, bien entendu si cela est "dans un but humanitaire et sans contrepartie directe ou indirecte".