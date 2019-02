Air Cocaïne : à l'heure du procès, retour sur cette affaire spectaculaire

Six ans après la saisie spectaculaire de plus de 680 kilos de cocaïne sur le tarmac de Punta Cana, l'affaire Air Cocaïne arrive devant les juges. Pilotes, passagers, commanditaire présumé et autres protagonistes de l'affaire seront jugés à partir de lundi devant une cour d'assises spéciale à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le procès devrait durer du 18 février au 5 avril. Pour cette affaire de trafic de drogue international "en bande organisée", pas de jurés mais une cour d'assises spéciale, composée de cinq magistrats professionnels.





Les témoignages des pilotes Bruo Odos et Pascal Fauret sont parmi les plus attendus dans la centaine de témoignages et d'auditions d'experts programmés au long des sept semaines de procès.