Air Cocaïne : Christophe Naudin a quitté la République Dominicaine pour être transféré en France

Le transfèrement de Christophe Naudin a été autorisé par un accord conclu en 2009 entre la France et la République dominicaine. Accord qui s’applique au cas de l’expert aérien puisque ce dernier a reconnu sa "responsabilité pénale et sa participation à l'évasion", a indiqué le parquet. Il était emprisonné à proximité de Saint-Domingue depuis mars 2016 après avoir extradé vers la République Dominicaine par l'Egypte. Il lui reste deux ans et neuf mois de prison à purger en France.