Air Cocaïne : Christophe Naudin est sorti de prison pour raisons médicales

Le 20 mars 2013, quatre Français sont interpellés sur le tarmac de l’aéroport de la station balnéaire de Punta Cana, en République dominicaine. Dans l'avion privé à bord duquel ils s'apprêtaient à décoller - direction Saint Tropez -, les autorités trouvent 680 kg de cocaïne répartis dans 26 valises. Parmi eux : deux pilotes, Bruno Odos et Pascal Jean Fauret. Tous deux écopent de 20 ans de prison mais font appel. Dans l'attente de leur nouveau procès, ils sont relâchés et en profitent pour s'enfuir. Une évasion rocambolesque réalisée grâce à Christophe Naudin. Il avait reçu l'aide du député européen Aymeric Chauprade et de l'ancien assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen, Pierre Malinowski.