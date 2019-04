"Air Cocaïne" : les deux pilotes condamnés à six ans de prison ferme

C'est un dossier qui avait déjà défrayé la chronique en 2013. Après des multiples rebondissements, le verdict est tombé dans l'affaire "Air Cocaïne". Des lourdes peines de prison ont été prononcées à l'encontre des accusés. Parmi eux, les deux pilotes Bruno Odos et Pascal Fauret qui ont écopé chacun de 6 ans ferme.



