"Air cocaïne" : verdict attendu d'un procès hors norme

Les neuf accusés, dont les deux pilotes de Falcon 50 Bruno Odos et Pascal Fauret, qui ont connu la prison en République dominicaine au début de cette affaire ont eu une dernière fois la parole. Pour cette affaire de trafic de drogue en bande organisée, révélée au grand jour par l'interception d'un Falcon 50 chargé de 700 kilos de cocaïne en mars 2013 en République dominicaine, des peines allant jusqu'à 25 ans de réclusion ont été requises. Sept années d'emprisonnement ont été requises à l'encontre des pilotes Bruno Odos et Pascal Fauret, arrêtés en République dominicaine et qui s'en sont enfuis clandestinement.





"J'ai peur, mais je compte sur vous pour enlever cette peur", a déclaré aux juges, la voix émue, Pascal Fauret ce vendredi matin, satisfait d'avoir pu s'exprimer "en profondeur" pendant sept semaines. Ce que j'ai entendu dans le réquisitoire", selon lequel les pilotes savaient que leur avion transportait de la drogue, "c'est pas ma vie. Ma vie, elle était dans les montagnes, les avions, avec ma femme et mes enfants. J'entends bien les revoir", a complété son ancien collègue Bruno Odos.