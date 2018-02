Enquête ouverte après la chute d'un réacteur en plein vol qui a traumatisé les passagers d'un A380

Le moteur - construit par les américains General Electric et Pratt et Whitney au sein d'Engine Alliance – est examiné par des enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), après avoir été déposé au centre de maintenance du motoriste à Cardiff, au Pays de Galles. Selon les premières observations des enquêteurs du BEA, la soufflante, qui est le premier élément tournant à l'avant du moteur, s'est détachée en vol, entraînant par conséquent une perte de l'entrée d'air.





"Les conditions qui ont suivi la perte du moteur ont été extrêmement traumatisantes pour les passagers et l'équipage, ainsi qu'il ressort d'un grand nombre de témoignages, tous concordants", rapporte la plainte déposée le 11 décembre par les passagers, que l’AFP a pu consulter. Après deux mois d’immobilisation au Canada, l'A380 est revenu sur le sol français au début du mois de décembre, après que le remplacement de son moteur défectueux.