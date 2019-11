Aisne : un chauffard impliqué dans la mort de deux fillettes écope de trois ans de prison ferme

C’était un soir d’orage, en avril 2018. Le soir du drame. Sur une route départementale entre Laon et Reims, un chef d’entreprise de 48 ans a perdu le contrôle de sa Maserati, achetée d'occasion trois jours plus tôt. Il est alors entré en collision avec le monospace de Nadia Karmel, qui arrivait en face. La conductrice et son bébé en sortiront grièvement blessés. Ses deux fillettes, de 3 ans et demi et 26 mois, y ont laissé la vie.

Ce jeudi, le chauffard a été condamné par le tribunal correctionnel de Laon (dans l'Aisne), pour homicide involontaire et blessures involontaires, à cinq ans de prison, dont trois ferme, peine assortie d’un mandat de dépôt immédiat et d’une interdiction de repasser le permis de conduire durant cinq ans. Et ce, alors que deux ans de prison ferme avaient été requis lors de l’audience du 19 septembre...