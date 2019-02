Alexandre Benalla et Vincent Crase portent plainte après les enregistrements diffusés par Mediapart

Cette dernière a estimé que l'enregistrement audio a une origine "incertaine, mystérieuse, inquiétante". Et refuse de s'expliquer sur la base de ce document sans savoir où et par qui son client a été enregistré, ni sans savoir le but recherché par celui qui enregistre. "Et si une puissance étrangère était derrière ?", s'interroge l'avocate, réclamant au passage une authentification de l'enregistrement.





Vincent Crase, également mis en cause par ces révélations, devait lui aussi porter plainte lundi matin pour "enregistrement frauduleux", selon une information de RTL.