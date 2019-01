Alexandre Benalla mis en examen pour l'usage abusif de ses passeports

L'ex-collaborateur de l'Elysée avait été placé en garde à vue jeudi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 29 décembre sur l'usage de ces passeports diplomatiques, qui avait été étendue mercredi à un possible faux en écriture pour un passeport de service à la suite de l'audition du directeur de cabinet de l'Elysée, Patrick Strzoda, par la Commission des lois du Sénat.





Ce dernier avait déclaré devant les sénateurs que la demande du second passeport de service avait été faite par Alexandre Benalla au ministère de l'Intérieur, par une lettre à en-tête du chef de cabinet de l'Élysée, mais "dactylographiée" et non signée. En clair, "nous soupçonnons une falsification faite par M. Benalla", avait affirmé M. Strzoda, avant de préciser que la justice avait été saisie.