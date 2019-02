Alexandre Benalla porte plainte après les enregistrements diffusés par Mediapart

Cette dernière a estimé que l'enregistrement audio a une origine "incertaine, mystérieuse, inquiétante". Et refuse de s'expliquer sur la base de ce document sans savoir où et par qui son client a été enregistré, ni sans savoir le but recherché par celui qui enregistre. "Et si une puissance étrangère était derrière ?", s'interroge l'avocate, réclamant au passage une authentification de l'enregistrement.