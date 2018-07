Alexandre Benalla : une affaire d'Etat ?

Suite aux évènements du 1er mai, Alexandre Benalla, et Vincent Crase, gendarme réserviste, employé de la LREM ont été mis en garde à vue ce 20 juillet 2018. Ils sont visés par des faits de "violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public" et d'usurpation de fonctions. De plus, Benalla est également soupçonné de port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique.



