Alexis Kohler, le bras droit du président visé par une enquête

Alexis Kohler fait l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier. L'Elysée a confirmé qu'en dépit de cela, son secrétaire général avait l'entière confiance du président de la République. À 45 ans, le haut-fonctionnaire faisait partie des décisionnaires qui entourent Emmanuel Macron. La justice s’interroge donc sur les postes qu’il avait occupés. Sa famille est propriétaire de l'armateur MSC. Or, en 2010, il a représenté l'Etat au conseil d'administration des chantiers STX de Saint-Nazaire.



