Amiante : 45 anciens militaires du Finistère demandent une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété

Jeudi 23 mai, 45 militaires à la retraite demandent au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l’Etat pour non reconnaissance du "préjudice d’anxiété" et une indemnisation à ce titre. Ces anciens officiers ont été exposés régulièrement aux fibres d'amiante sur des bateaux de la Marine nationale, entre 1950 et 2000.





"La difficulté pour nous, militaires, c’est que nous ne sommes pas reconnus comme les autres", a déclaré Jean-Paul Le Roux, président de l’association des officiers mariniers en retraite du Nord Finistère, au micro de France Bleu. Pour la première fois, ces anciens militaires demandent à la justice de leur réserver le même traitement que les civils en matière d’indemnisation. "Cette anxiété est réelle, les maladies liées à l’amiante se déclarent jusqu’à 50 ans après l’exposition. Et année après année, nous voyons d’anciens collègues mourir."