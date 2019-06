Amiante : une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété accordée à 45 anciens militaires

Jeudi 23 mai, 45 militaires à la retraite avaient demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l’Etat pour non reconnaissance du "préjudice d’anxiété" et une indemnisation à ce titre. Ces anciens officiers avaient été exposés régulièrement aux fibres d'amiante sur des bateaux de la Marine nationale, entre 1950 et 2000.





"La difficulté pour nous, militaires, c’est que nous ne sommes pas reconnus comme les autres", avait déclaré Jean-Paul Le Roux, président de l’association des officiers mariniers en retraite du Nord Finistère, au micro de France Bleu. Pour la première fois, ces anciens militaires demandent à la justice de leur réserver le même traitement que les civils en matière d’indemnisation. "Cette anxiété est réelle, les maladies liées à l’amiante se déclarent jusqu’à 50 ans après l’exposition. Et année après année, nous voyons d’anciens collègues mourir."





Vendredi 21 juin, ce préjudice leur a été reconnu, les militaires obtenant, devant le tribunal administratif de Rennes, entre 3000 et 10.000 euros de dédommagement, selon le temps d'exposition. "L'Etat avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité", a ainsi jugé le tribunal dans son jugement. A l'annonce de la nouvelle, l'avocat des plaignants Frédéric Quinquis a salué "de très bonnes décisions", assurant qu'ils "allaient nécessairement avoir un effet boule de neige".