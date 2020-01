Elève trisomique défenestrée par un camarade : la directrice d'école relaxée

La chute de la fillette, d'une hauteur de 5 mètres depuis une fenêtre de l'école, s'était produite dans une classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) de l'école privée du Sacré-Coeur. L'établissement accueille des enfants atteints de handicaps psychomoteurs et/ou de troubles du comportement.

Le petit camarade responsable de la mort de Laly a une personnalité "psychotique" et est identifié pour ses troubles du comportement. Si cela n'a été confirmé que lors de l'expertise menée durant l'enquête, des signes avant-coureurs auraient dû alerter l'école : en 2013, il avait déjà poussé depuis le premier étage une petite fille de 2 ans, qui avait heureusement survécu.

Placé depuis ses 2 ans et demi, évoluant dans un lourd contexte familial - son père a été condamné à quatre ans de prison ferme pour l'avoir agressé sexuellement - le garçon était suivi par les services sociaux, et l'est toujours. En 2014, ces derniers mettaient en garde contre d'"autres passages à l'acte". Une information non parvenue jusqu'à l'école.