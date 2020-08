Annecy : la psychologue abattue avait mis en cause le suspect pour des faits de nature sexuelle sur une mineure

"Les derniers actes d'investigations diligentés durant la garde à vue établissent que l'auteur présumé des faits, âgé de 75 ans marié et père de deux enfants, avait préparé sa venue au cabinet de la victime, indique la procureur de la République d'Annecy, Véronique Denizot dans un communiqué ce 28 août. La magistrate ajoute que le suspect a précisé aux enquêteurs avoir "voulu récupérer tout document papier ou informatique lié au signalement que celle-ci voulait semble-il faire, et n'avoir fait feu que sous l'effet de la panique".

Non suivi par la psychologue et "exempt de toute pathologie mentale", le suspect aurait en effet agi du fait d'"une information préoccupante, un signalement, envisagée par la victime depuis une dizaine de jours et rédigée la veille des faits", selon Véronique Denizot. Cette information, qui repose sur des éléments recueillis par la psychologue dans un cadre professionnel, met en cause le suspect "pour des faits de nature sexuelle commis sur mineure de quinze ans dans le cadre familial", a précisé la procureure.