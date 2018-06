Antisémitisme : les agresseurs d'un jeune couple aux assises du Val-de-Marne

Un procès très attendu s'est ouvert ce mardi 26 juin devant les assises du Val-de-Marne. En effet, quatre accusés ont comparu pour l'agression très violente d'un homme de confession juive et de sa compagne dans leur appartement le 1er décembre 2014 à Créteil. L'une des victimes avait accepté de témoigner. Elle a pu voir pour la première fois les visages de ses agresseurs présumés. L'affaire a fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État.



