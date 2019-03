Un retraité auteur de tags antisémites et xénophobes condamné à 6 mois de prison ferme

"Selon ce qu'elle a bien voulu indiquer aux enquêteurs, sur indication du mis en cause, sa compagne serait juive et l'homme déclare souffrir de problèmes d'addiction à l'alcool", a précisé le parquet.





De même source, il avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2013 pour faits de corruption, et possédait "plusieurs dizaines d'armes" chez lui. L'homme a également été condamné à cinq ans d'interdiction de droits civils, civiques et de famille et trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Sous le hashtag #TousMobilisés contre la haine, la police nationale de Haute-Garonne a relayé dans un tweet la décision du tribunal.