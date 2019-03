Une information judiciaire ouverte après la profanation de 96 tombes dans le cimetière juif de Quatzenheim

Cette profanation était survenue le jour où des manifestations étaient prévues dans plusieurs villes de France pour "dire non à la banalisation de la haine" et de l'antisémitisme. Emmanuel Macron s'était rendu sur place le jour même et avait promis des actes "forts, clairs" et des "lois" afin de réprimer de tels actes, alors que la France a connu dernièrement une multiplication d'actes antisémites.





Un rassemblement devant le cimetière est prévu dimanche à 11 heures, à l'appel de la mairie de Quatzenheim.