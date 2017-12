Après Apple, Epson visé par une enquête pour "obsolescence programmée" sur les cartouches d'imprimantes

Une enquête préliminaire pour "obsolescence programmée" et "tromperie" visant le fabricant d'imprimantes Epson a été ouverte le 24 novembre à Nanterre, a indiqué jeudi le parquet à l'AFP, confirmant une information du Point. Cette enquête constitue une première selon l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP), qui avait porté plainte en septembre.





L'enquête a été confiée aux services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), relevant du ministère de l'Economie, précisait Le Point. La plainte déposée fin septembre par HOP visait "en particulier" Epson, mais également l'Américain HP Inc., et les Japonais Canon et Brother.





Dans sa plainte, l'association décrit des "techniques" des industriels pour pousser, selon elle, les consommateurs à racheter des cartouches d'encre, notamment "le blocage des impressions au prétexte que les cartouches d'encre seraient vides alors qu'il reste encore de l'encre".