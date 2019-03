Arbitrage Tapie : le procès s'ouvre ce 11 mars

Le procès de Bernard Tapie pour "escroquerie" s'ouvre ce 11 mars 2019 devant le tribunal correctionnel de Paris. Affaibli par son cancer, il a décidé de se battre et dément toutes les accusations. En 2008, un tribunal arbitral a décidé de lui octroyer 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Cet arbitrage avait finalement été annulé pour fraude. Alors qu'il est encore malade, Bernard Tapie cessera tout traitement pendant le procès pour conserver sa lucidité.



