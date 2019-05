Armes françaises au Yémen : les journalistes convoqués par la DGSI dénoncent une "tentative d'intimidation"

Les deux journalistes du site d'investigation Disclose dénoncé mardi le "cadre procédural" de leur audition par les services de renseignement français. Ils disent regretter une "tentative d'intimidation". Geoffrey Livolsi et Mathias Destal, journalistes et cofondateurs de Disclose, ont été auditionnés mardi "à titre personnel et sous le régime de l'audition libre par la Direction générale du renseignement intérieur" (DGSI), à la suite de la publication mi-avril d'une enquête intitulée "Made in France", qui comporte des documents "confidentiel défense" relatifs aux armes françaises utilisées par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis au Yémen, détaillent-ils dans un communiqué.