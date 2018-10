Arrestation de Redoine Faïd : 3 complices présumés mis en examen et écroués

Redoine Faïd a été mis en examen mercredi, notamment pour "évasion en bande organisée", "enlèvement et séquestration en bande organisée", "association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes" et "transport d'armes ou d'engin explosif" et a été incarcéré dans la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), l'une des plus sécurisées de France. Son frère Rachid a quant à lui été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis (Essonne) et ses deux neveux, Liazid et Ishaac, à Bois d'Arcy (Yvelines) et Meaux (Seine-et-Marne).