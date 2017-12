Assistants d'eurodéputés : Louis Aliot, vice-président du FN, à son tour mis en examen

Son avocat, Me Marcel Ceccaldi, a estimé qu’un juge judiciaire ne pouvait pas apprécier le travail d'un assistant parlementaire. "On oublie les règles essentielles de la séparation des pouvoirs", a-t-il déclaré à LCI. Par ailleurs, il s'est dit furieux de la diffusion de l’information sur la mise en examen de son client. C’est pourquoi il va porter plainte la semaine prochaine pour violation du secret de l’instruction.





"Quand un magistrat du parquet viole la loi (...), ça signifie qu'il s'érige en censeur de la société et non plus en autorité chargée de la loi", a-t-il déclaré à Reuters, tout en précisant garder sa confiance aux deux juges d'instruction chargés du dossier, Claire Thépaut et Renaud Van Ruymbeke. "Cette attitude est dangereuse pour l'équilibre des pouvoirs", a-t-il ajouté. "Il faut mettre fin à ces dérives".