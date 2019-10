Attaque à la mosquée de Bayonne : l'expertise psychiatrique du suspect conclut à "l'altération partielle de son discernement"

Il ne sera pas hospitalisé et les enquêteurs de la police judiciaire vont pouvoir continuer à l'interroger. Ce mercredi, le procureur de la République de Bayonne, Marc Mariée, indique dans un communiqué publié en milieu de matinée que "le mis en cause, Claude SInké, a fait l'objet le 29 octobre 2019 d'une expertise psychiatrique". Le magistrat précise que celle-ci "a conclu à une altération partielle de son discernement et/ou du contrôle de ses actes".

"Par conséquent, l'intéressé a été maintenu en garde à vue à l'issue de l'examen", poursuit le procureur. "Il fait actuellement l'objet d'une nouvelle audition, et sera présenté dans le courant de l'après-midi au magistrat instructeur. Une information judiciaire va être ouverte des chefs de tentatives d'assassinat, dégradation et destruction aggravées, et violence avec usage d'une arme, avec réquisitions de placement en détention provisoire."