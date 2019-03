Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe : l'invraisemblable défaillance de la fouille des visiteurs

Dans les faits, les visiteurs passent par un portique, lequel détecte seulement les objets métalliques. "La céramique n'en contient pas donc ça ne sonne pas", a expliqué Yoan Karar, secrétaire général adjoint du Syndicat National Pénitentiaire Force ouvrière sur franceinfo. "On parle d’armes métalliques, mais la plupart des armes elles sont en céramique, on peut parler aussi de produits stupéfiants, d’explosifs... Et la réalité, c’est que si le portique ne sonne pas il n’y a pas lieu à proposer une fouille", a abondé un syndicaliste.





Face aux critiques, le gouvernement a reconnu que la situation ne pouvait se prolonger. "Manifestement il y a encore des failles et je suis là pour y remédier", a déclaré la ministre Nicole Belloubet. Elle a demandé dès mardi une "inspection" pour "faire la lumière" sur l'agression, qualifiée de "lâche attaque terroriste". "Si j'ai demandé une inspection, c'est précisément pour voir à chaque moment où sont les failles de notre système et prendre les mesures qui s'imposent. Il ne me semble pas pensable que l'on puisse entrer en détention avec des objets qui ne puissent pas être détectés", a expliqué la garde des Sceaux. "On peut parfaitement exiger qu'il y ait une fouille et que si la personne s'y refuse, elle ne rentre pas en prison. Il faut expertiser ce problème-là", a-t-elle ajouté.





Du côté des syndicats, on avance d'ores et déjà des pistes. Ainsi Julien Santiago, membre de FO Pénitentiaire à la prison de Luynes à Aix-en-Provence, a réclamé "des fouilles systématiques des détenus après leur passage au parloir ou dans les unités de vie familiale", ainsi qu'une "palpation systématique des visiteurs de détenus à risque ou radicalisés".