Attaque au couteau à Paris : qui sont les victimes ?

Un homme de 29 ans, né au Mans selon nos informations, a succombé à ses blessures. Le ministre de l'Intérieur a tenu à "saluer (la) mémoire" de ce jeune homme qui "a perdu la vie". "C'est à nouveau la jeunesse de France qui est frappée", a-t-il relevé, deux ans et demi après les attentats sanglants du Bataclan et des terrasses des Xe et XIe arrondissements de Paris. En milieu de matinée, son identité n'était pas connue.