Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : ce que l'on sait de l'assaillant

Une attaque au couteau survenue ce samedi 4 avril a endeuillé la ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. A 10h45, un homme armé d'un couteau s'en est pris à des commerçants et des passants dans le centre de cette commune de 35.000 habitants, tuant deux personnes et en blessant cinq autres, dont deux grièvement, selon le dernier bilan établi. Un quart d'heure plus tard, les forces de l'ordre ont mis fin à son périple meurtrier en l'interpellant.

En réalité, les policiers savent peu de choses de l'assaillant qui, d'après l'identité qu'il a fournie, n'a pas d'antécédents judiciaires et est inconnu des services de renseignement français. Âgé de 33 ans, Abdallah A-O. est de nationalité soudanaise, en situation régulière en France. L'Ofpra, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, lui a accordé le statut de réfugié le 29 juin 2017 et un titre de séjour de dix ans un mois plus tard.

Lors de la perquisition menée à son domicile, les policiers ont effectivement trouvé des "documents manuscrits à connotation religieuse" mais pas la moindre lettre d’allégeance à Daesh ou Al-Qaïda. Selon nos informations, le suspect placé en garde à vue est toujours ce samedi soir muré dans le silence et ses motivations restent encore floues. Un homme, "une de ses connaissance", a lui aussi été placé en garde à vue dans la journée.