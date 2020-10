Attaque au marteau à Notre-Dame : le procès de l’assaillant débute ce lundi

C’était en juin 2017, il est alors 16h19 lorsqu'un homme surgit d’un groupe de touristes et va attaquer un policier avec un marteau en criant, "C’est pour la Syrie !" sur le parvis de Notre-Dame, à Paris. Le policier est blessé légèrement à la tête et un de ses collègues va alors neutraliser Farid Ikken en le blessant au thorax.

Les forces de l’ordre vont trouver, dans le sac de l’assaillant, un ordinateur, des clés USB avec de la propagande djihadiste et sur lui et en plus du marteau, Farid Ikken portait deux couteaux de cuisine de 18 cm et 26 cm. Une fois à son domicile, situé dans une résidence étudiante dans le Val-d'Oise, les policiers vont découvrir une vidéo, filmée la nuit avant l'attaque : on le voit prêter allégeance à l'Etat Islamique et déclarer "c'est l'heure de la vengeance, c'est l'heure du Djihad".

La question qui va être au cœur du procès concerne le basculement de cet étudiant, multidiplômé, dans le djihadisme. Farid Ikken, 43 ans, était jusqu’à son attaque, inconnu des services de police et ne montrait aucun signe de radicalisation. Né en Algérie, dans une famille "peu pratiquante religieusement" d’après les enquêteurs, il est parti pour la Suède en 2011 où il a obtenu un master de journalisme. Et c’est en 2014 qu’il arrive en France, pour effectuer une thèse de doctorat.