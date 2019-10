Attaque contre la mosquée de Bayonne : le suspect Claude Sinké dit avoir "voulu venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame"

Le magistrat a précisé qu'"en revanche, le mis en cause a contesté avoir eu la volonté de tuer quiconque, précisant qu'il avait pris soin de repérer à de nombreuses reprises la mosquée afin d'être certain d'intervenir qu'à un moment où elle était très peu occupée".

"Je tiens à saluer le sang-froid dont ces fonctionnaires de police ont fait preuve puisqu'ils sont parvenus à maîtriser le mis en cause sans faire usage de leur arme de service alors même que le suspect s'était emparé d'un revolver et les tenait en joue", a souligné le procureur de la République. Au moment de son interpellation, Claude Sinké avait en main "un revolver dont le barillet contenait cinq cartouches dont trois étuis percutés".

Au sujet des deux septuagénaires blessés par arme à feu après que Claude Sinké leur a tiré dessus, le magistrat a rappelé qu'ils avaient été "évacués à l'hôpital en état d'urgence absolue".

La première des victimes touchée est née le 13 mars 1945. "Elle était assise sur une chaise à l'extérieur de la mosquée" quand l'octogénaire l'a visée et atteinte. Elle a été atteinte au thorax.

La seconde victime, née le 1er janvier 1941, est elle arrivée "dans le même temps à bord de son véhicule" et a assisté à la scène avant de "tenter de s'extirper de la zone", a détaillé le procureur. Ce septuagénaire a été "rattrapé par Claude Sinké", lequel aurait tiré un coup de feu à travers la vitre du véhicule occasionnant des blessures au niveau des cervicales du conducteur". "Le véhicule du conducteur aurait terminé sa course sur le côté de la mosquée. Le mis en cause se serait alors porté à hauteur de celui-ci, l'aurait aspergé d'essence, avant d'y mettre le feu et ce, alors que la victime était toujours à l'intérieur du véhicule. Cette victime a finalement été extirpée du véhicule par un témoin".