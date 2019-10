Attaque contre la mosquée de Bayonne : le suspect Claude Sinké dit avoir "voulu venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame"

Concernant l'attaque, celle-ci s'est déroulée vers 15 heures. L'appel à la police est lui passé à "15h11" avant que le suspect ne soit interpellé, à 15h30.

Les témoignages et l'exploitation de la vidéosurveillance de la mosquée ont permis de retracer le déroulement des faits. "Arrivé à bord de son véhicule, Claude Sinké était abordé par un témoin qu'il mettait en fuite en le pointant avec son revolver. Il entreprenait ensuite d'incendier la porte principale de la mosquée laquelle était fermée, après avoir pris le soin de déverser préalablement de l'essence. Après avoir déplacé son véhicule, il revenait à pieds et tirait sur une première victime", a détaillé le procureur.

La première des victimes touchée est née le 13 mars 1945. "Elle était assise sur une chaise à l'extérieur de la mosquée" quand l'octogénaire l'a visée et atteinte. Elle a été atteinte au thorax.

La seconde victime, née le 1er janvier 1941, est elle arrivée "dans le même temps à bord de son véhicule" et a assisté à la scène avant de "tenter de s'extirper de la zone", a poursuivi le magistrat. Ce septuagénaire a été "rattrapé par Claude Sinké", lequel aurait tiré un coup de feu à travers la vitre du véhicule occasionnant des blessures au niveau des cervicales du conducteur". "Le véhicule du conducteur aurait terminé sa course sur le côté de la mosquée. Le mis en cause se serait alors porté à hauteur de celui-ci, l'aurait aspergé d'essence, avant d'y mettre le feu et ce, alors que la victime était toujours à l'intérieur du véhicule. Cette victime a finalement été extirpée du véhicule par un témoin".

Les deux septuagénaires blessés ont été "évacués à l'hôpital en état d'urgence absolue". Leur pronostic vital n'est pas engagé. Celle née en 1941, qui a reçu deux impacts de balles, s'est vue prescrire une ITT de 60 jours. Celle née en 1945 une ITT de 30 jours. "Tous deux souffrent de séquelles fonctionnelles permanentes", a indiqué le procureur.