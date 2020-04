Attaque de Romans-sur-Isère : "L'assaillant semble avoir agi seul"

Le parquet, qui confie l'enquête à des juges d'instruction, précise que "les premières investigations tendent à démontrer que le suspect (Abdallah Ahmed-Osman ndlr) aurait agi seul, sans avoir été commandité par une organisation terroriste". "Le mis en cause sera présenté, ce jour, à un juge d’instruction antiterroriste afin d’être mis en examen. Le Parquet national antiterroriste prendra des réquisitions de placement en détention provisoire à son encontre", précise le communiqué.

Cinq jours après l'attaque qui a fait deux morts et cinq blessés dans le centre-ville de Romans-sur-Isère (Drôme), le Parquet national antiterroriste indique dans un communiqué ce mercredi avoir "décidé d’ouvrir une information judiciaire des chefs d’assassinats et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste".

Concernant la succession des événement survenus le 5 avril, le PNAT précise qu'il apparait que le jour du drame, "à compter de 10H41, le mis en cause attaquait successivement avec un couteau sept victimes dans les commerces et rues du centre-ville de Romans-sur-Isère suivant un périple meurtrier d’environ 300 à 400 mètres et durant une quinzaine de minutes".

Le parquet détaille la chronologie des faits. Ainsi, dans un premier temps Abdallah Ahmed-Osman, muni d’un couteau à cran d’arrêt, a un couple de buralistes dans leur commerce où il avait l’habitude de se rendre régulièrement. "Le commerçant, né en 1955, a reçu des coups de couteau à la poitrine et au flanc droit, il est toujours hospitalisé dans un état stable. Son épouse, née en 1971, présente des plaies non perforantes aux bras et aux côtes, justifiant 4 jours d’ITT", fait savoir le parquet.

L'assaillant est ensuite entrédans une boucherie située 1, cours Pierre Didier. Là, il s'est saisi d’un couteau de boucher

avant de blesser mortellement un client né en 1965. "Plusieurs plaies, notamment thoraciques, étaient

constatées", indique le parquet.

Puis, 200 à 300 mètres plus loin, Abdallah Ahmed-Osman blessait au couteau dans le dos, un piéton né en 1961, se trouvant sur la voie publique devant un supermarché, 12 cours Pierre Didier. Une ITT de 3 jours était délivrée.

L'attaquant a ensuite agressé mortellement un homme né en 1976, alors que ce dernier était en train d'ouvrir ses

volets, rue Guillaume. "Deux plaies principales au thorax et à l’abdomen étaient relevées", explique le parquet. Puis, Abdallah Ahmed-Osman a blessé un piéton, né en 1957, devant le 4 rue Guillaume, qui présentait une plaie au thorax et à

l’estomac. La victime est toujours hospitalisée dans un état stable.

Enfin, au niveau du 5 Bd Max Dormoy, il a poignardé à l’artère fémorale une passante née en 1972, qui se

trouve toujours à l’hôpital dans un état stable.

Interpellé, à 11 heures, par quatre fonctionnaires de police Abdallah Ahmed-Osman a ensuite jeté son couteau. Puis il s'est agenouillé sans opposer de résistance et s'est mis à à réciter des prières en arabe.