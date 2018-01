Attentat de la rue Copernic : non-lieu en faveur du seul suspect Hassan Diab, le parquet fait appel

Lors de renvoi d'Hassan Diab devant les assises en décembre dernier, le parquet avait ainsi révélé plusieurs éléments à charge contre lui : "Des notes de renseignement convergentes et réitérées", la ressemblance avec des portraits-robots réalisés à l'époque, la découverte d'un passeport à son nom avec des tampons d'entrée et de sortie d'Espagne, d'où serait parti le commando. Il met aussi en avant les comparaisons faites entre l'écriture de Diab et celle sur une fiche d'hôtel remplie par l'homme qui a acheté la moto ou encore le témoignage d'un couple mettant en cause le suspect comme appartenant aux groupes palestiniens au début des années 1980."