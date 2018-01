Jawad Bendaoud, le "logeur de terroristes" du 13 novembre à la personnalité impulsive : au cœur du procès qui s'ouvre ce mercredi à Paris

Aura-t-il le même comportement cette fois? Deux ans et deux mois après les attaques qui ont fait 130 morts et 352 blessés physiques, les victimes, qui attendent beaucoup de ce procès, espèrent qu'il restera dans le box et qu'il parlera. Au total, plus de 300 personnes et associations se sont constituées parties civiles et plus de 80 avocats devraient les représenter.

Parmi les parties civiles, des victimes des attentats du Bataclan, des terrasses ou du Stade de France, des proches de personnes décédées, ou encore des habitants de Seine-Saint-Denis, anciens occupants de l'immeuble pris d'assaut le 18 novembre 2015, rue du Corbillon.

"86 personnes vivaient dans l'immeuble de la rue du Corbillon. Certaines n'ont toujours pas été relogées, une mobilisation des services de l'Etat qui est tout de même relativement faible, et un refus pour l'instant de prendre en compte ces personnes comme des victimes du terrorisme, explique Stéphane Peu, député PCF de Seine-Saint-Denis, conseiller municipal de Saint-Denis et partie civile pour la ville, à LCI. Je suis de nouveau intervenu en novembre 2017 par écrit auprès du Premier ministre, Edouard Philippe, et de la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Elisabeth Pelsez. Et je n'ai toujours pas de réponse ! Alors forcément, ce procès a de l'importance pour les habitants de la commune. Au moins, certaines choses vont peut-être avancer".