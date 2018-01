Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : accusée par Mediapart d'avoir tenté d'effacer ses erreurs, la préfecture dément

Selon Mediapart, le 26 juillet, la direction de la DRPP se rend compte que la note est toujours dans ses bureaux alors qu’Adel Kermiche et son comparse, Abdel-Malik Petitjean viennent d’assassiner le père Hamel. Selon Mediapart, seulement quelques heures après l’attentat, Paul est convoqué par sa hiérarchie et le force à écraser la note blanche rédigée quelques jours plus tôt. Ils vont même jusqu’à demander de réécrire "les documents en les postadant au jour même afin de masquer l’énorme bévue de la DRPP", raconte Mediapart.





Contacté par LCI dans la matinée, la préfecture de police de Paris affirmait "n’avoir aucun commentaire à faire pour le moment sur des informations issues de sources mal intentionnées". Quelques minutes plus tard, elle a publié un communqué confirmant l'existence d'une note sur Adel Kermiche, rédigée le 22 juillet. Mais "en aucun cas cette note n’évoque l’imminence d’un passage à l’acte, et encore moins le ciblage d’un lieu précis", affirme la préfecture. Cette dernière dément les informations de Mediapart sur la non-transmission de cette note à la DGSI : "Cette note, qui ne comportait pas de caractère d’urgence et s’inscrivait dans le travail de détection quotidien du service, a suivi le circuit habituel de validation". De plus, la préfecture indique qu'une nouvelle note a été rédigée le jour de l'attentat, et dément donc que la note écrite le 22 juillet ait été écrasée et antidatée, comme l'affirme Médiapart.





Alors qui croire ? Au vue de l'ampleur des accusations, une enquête de la police des polices pourrait peut-être rétablir la vérité...