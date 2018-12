Attentat de Strasbourg : 6 personnes relâchées, un complice présumé va être présenté à un juge

Seule une personne restait en garde à vue dimanche dans le cadre des investigations menées après l'attentat de Strasbourg.

Cet homme de 38 ans, proche de Cherif Chekatt et soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture de l'arme utilisée par le terroriste, devait être présenté lundi à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.





Sept personnes de l'entourage ou de la famille de l'auteur des faits, Cherif Chekatt, avaient été interpellées et placées en garde à vue après l'attentat commis sur le marché de Noël mardi 11 décembre. Les six autres, dont les parents et deux frères du tueur, ont été relâchées.





"Les gardes à vue de deux personnes proches de Chérif Chekatt ont été levées ce jour en l'absence d'éléments les incriminant à ce stade. Une garde à vue se poursuit", avait annoncé le parquet de Paris ce dimanche matin.