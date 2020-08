Attentats de janvier 2015 : un procès inédit et hors norme

Un peu plus de cinq ans après les faits, et alors que les terroristes Chérif et Saïd Kouachi et Amédy Coulibaly sont morts, quatorze personnes doivent être jugées du 2 septembre au 10 novembre 2020 par la cour d'assises spéciale de Paris. Celles-ci sont soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique (fournisseurs d'armes, de matériels...) aux trois auteurs des attaques qui ont fait 17 morts en trois jours.

Un procès historique et exceptionnel pour plusieurs raisons. LCI revient sur le caractère hors norme de cet événement.