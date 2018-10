Attentats du 13-Novembre : 18 mois ferme requis contre Alexandra D., fausse victime du Carillon

Elle qui avait jusque là contesté être une fausse victime a finalement "demandé pardon", en larmes, en début d'audience.

Âgée de 32 ans et sous contrôle judiciaire depuis juin, elle est notamment jugée pour avoir escroqué de 20.000 euros le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions pénales (FGTI) entre janvier 2016 et mai 2017. Elle était inscrite sur la "Liste unique des victimes" établie par le parquet, lui ouvrant les droits à l'indemnisation.