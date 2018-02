Ella a touché 25.000 euros d'indemnisation : une fausse victime du Bataclan jugée mercredi

L'usurpatrice travaillait pour l'association de victimes des attentats Life For Paris, d'abord en tant que bénévole, puis comme employée en CDD depuis mars 2017. L'association s'est dite "victime" de ces agissements et a mis en cause les autorités. "L'escroc faisait partie de la liste unique (de victimes) du parquet, qui n'a pas fait les vérifications nécessaires. C'est Life For Paris qui a fait le travail de contrôle que l'Etat aurait dû faire", a déclaré à l'AFP son président Arthur Dénouveaux.





Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été blessées dans une série d'attentats à Paris et Saint-Denis. Au total, onze personnes ont été condamnées pour tentative d'escroquerie et deux pour escroqueries entre le 21 novembre 2016 et le 1er décembre 2017, précise le FGTI. En décembre, un homme qui s'était fait passer pour une victime du massacre de 2015 dans la salle de concerts du Bataclan à Paris, alors qu'il n'y était pas au moment de l'attaque, avait été condamné à six mois de prison ferme.