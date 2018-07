Attentats du 13-Novembre : les frères Clain visés par un mandat d’arrêt

Vétérans du djihad, les frères Clain sont dans le viseur des services antiterroristes depuis plusieurs années. Proche de Mohamed Merah, Fabien Clain a été condamné à 5 ans de prison ferme en 2009 au procès d'une filière d'acheminement de djihadistes vers l'Irak, la filière dite d'Artigat.





Les deux frères convertis à l'Islam à la fin des années 90, et radicalisés en 2004, ne passaient guère "inaperçus dans leur quartier du Mirail", écrivait dans une enquête sur Fabien Clain Libération. A cette époque, les deux hommes dirigaient un petit groupe "de jeunes militants salafistes composés de jeunes de cités et de convertis". "Eux-mêmes ont épousé deux converties qui portant la burqa, ce qui leur vaut le surnom de 'clan des Belphegor'", rapportait le quotidien. Avant de se rapprocher de la communauté islamiste d'Artigat dirigée par un autre Français, "l'émir blanc" Olivier Corel.





Les stages de "religion vraie" s'enchaînaient. Les deux frères y diffusaient leurs convictions dans des appartements de leur quartier, et dans une salle de prière d'un foyer. Ils y prêchaient "le djihad et leur haine des juifs et des Américains". Suivront plusieurs longs voyages : les Pays-Bas, l'Egypte, avant un retour en France. Et la condamnation de Fabien Clain. Son frère, en revanche, n'est pas inquiété. Comme l'écrira L'Express, "c'est dans le cadre de cette filière, dite d'Artigat, qu'il côtoie les frères Merah. Fabien Clain est alors qualifié de "tête pensante du groupe". En 2012, quand Mohamed Merah commet ses meurtres à Toulouse, Fabien Clain est derrière les barreaux.