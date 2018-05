Attentats du 13 novembre : un convoyeur de Salah Abdeslam remis en liberté

Dans un premier temps, Hamza Attou avait été inculpé et incarcéré en Belgique avant d'être transféré en France en juin 2016. Il y est poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes, un chef d'inculpation pour lequel la détention préventive ne peut excéder deux ans (la détention provisoire maximale est par ailleurs de 4 ans pour la grande criminalité).





"Il n'y a plus aucune nécessité pour l'instruction de le maintenir en détention préventive. Il a reconnu le transport et n'est plus impliqué pour les attentats eux-mêmes", a expliqué une source proche du dossier.