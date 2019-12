Attribution du Mondial au Qatar : le parquet ouvre une information judiciaire pour "corruption"

C’est l’aboutissement de trois ans d’enquête. Selon les informations de Mediapart, confirmées par l’AFP, le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire pour "corruption active et passive" ainsi que pour recel et blanchiment, concernant l’attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, le 2 décembre 2010. L’enquête, jusqu’ici menée sous l’égide du PNF, a été confiée dernièrement à un juge d’instruction, a indiqué lundi le parquet à l'AFP.

Comme l’explique Mediapart, l’ancien président de l’UEFA et vice-président de la FIFA Michel Platini, à l’instar de deux anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, ont été placés en garde à vue et interrogés par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), au mois de juin. Les questions des enquêteurs portaient essentiellement sur un déjeuner organisé à l'Elysée peu de temps avant l'attribution du Mondial.