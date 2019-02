Au procès des accusatrices de Denis Baupin, Cécile Duflot accuse l'ex-député d'agression sexuelle

"Je n'ai pas réfléchi, je lui au donné", a-t-elle confié. Vient alors le moment où Denis Baupin frappe à sa porte : "Avant même qu'il ouvre la bouche" elle avait "compris qu'il y avait un problème". Et de détailler : "Il me regardait bizarrement (...) Son regard m'a fait peur. Pour tout vous dire, j'étais en train de tirer mon lait, j'avais juste rabattu pour tee-shirt, le stress a fait couler mon lait, je me sentais tellement vulnérable."





L'ex-ministre du Logement poursuit son récit : "Je sais que tu en as autant envie que moi", lui aurait lancé Denis Baupin. "Il me caresse et met sa main sur mon cou, il me dit 'laisse toi faire'. J'ai eu un bon réflexe, je lui ai donné un coup de pied dans le tibia, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte", poursuit-elle.





"J'ai appelé le père de ma fille, ça n'était pas une bonne idée il s'est fâché", a ensuite précisé Cécile Duflot, qui précise n'avoir plus parlé de ces faits à personne jusqu'à ce que l'affaire éclate, tout comme l'idée de porter plainte ne lui a "jamais traversé l'esprit". Pour quelles raisons ? "Il était candidat contre moi (à la présidence du parti NDLR), évidement que si je disais quelque chose on me dirait que c'était parce qu'il était candidat contre moi."