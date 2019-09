Au procès des décrocheurs de portraits de Macron : "Face à l'urgence, je ne sais plus quoi faire d'autre"

AUDIENCE - Neuf personnes étaient jugées ce mercredi pour avoir dérobé des portraits d'Emmanuel Macron dans 3 mairies parisiennes, en février. L'occasion pour les activistes de défendre leur cause et leur mode d'action : la désobéissance civile.

Tous encourent 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende, pour ces actions effectuées dans la mairie du 5e arrondissement de Paris le 21 février 2019, puis dans les mairies des 3e et 4e arrondissements, le 28 février 2019. Contre les 9 prévenus, le procureur a requis 1.000 euros d'amende, dont 500 avec sursis.

Ce dont il a été question, lors de leur procès pour "vol en réunion" ce mercredi, était moins la réalité de ce vol en réunion que sa justification. Parmi les 9 prévenus, 8 sont des activistes écologistes, membres notamment de l'association ANV-COP21, qui revendiquent avoir dérobé les portraits présidentiels pour protester contre "l'inaction climatique" du gouvernement et du chef de l'Etat. Le neuvième, le vidéaste Vincent Verzat, de la chaîne "Partager c'est sympa", a couvert l'un des décrochages et conteste pour sa part avoir pris part au vol.

"C'est bien moi." L'un après l'autre, devant la présidente du tribunal correctionnel de Paris, les activistes reconnaissent sans se faire prier leur participation au décrochage de 3 portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies parisiennes, les 21 et 28 février 2019.

A ce jour, plus de 130 portraits présidentiels ont été décrochés dans toute la France et 57 personnes font ou ont fait l'objet de poursuites semblables pour ces actions. L'un de ces militants a été condamné à 250 euros d'amende ferme le 12 juin par le tribunal de Bourg-en-Bresse, et ses co-prévenus à des amendes avec sursis. Au cours d'un deuxième procès, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé des activistes qui avaient brièvement décroché un portrait.

Placé sous le signe de la mobilisation, ce troisième procès a été marqué, avant même son commencement, par un rassemblement de militants écologistes aux abords du tribunal de Paris. Jusque devant la salle d'audience, une foule nombreuse à souhaité soutenir les prévenus, et une salle annexe a été ouverte pour accueillir le public.