Au procès du lynchage de Roms, le fléau de l’anti-tsiganisme sur le banc des accusés

S’ils ne sont pas forcément tous d’accord sur la démarche qui les a poussés à se rendre à ce campement de Roms, aucun ne nie avoir tenté d’intimider ces personnes. Certains avancent qu’ils voulaient "discuter" avec eux, quand d’autres avouent avoir tenté de les "menacer". Ali K admet, d’une voix à peine audible, qu’il a "commencé à flipper" pour les plus jeunes de ces cinq frères et sœurs. C’est lui qui est le plus directement lié à la rumeur. Il explique qu’un ami lui aurait fait savoir que son petit frère avait failli être enlevé. "J’ai su que des personnes allaient sur place, je voulais voir ce qu’il se passait, j’ai paniqué", avoue ce manager dans un magasin de chaussures, en s’attrapant nerveusement l’avant-bras derrière le dos.





Les six jeunes hommes n’ont de toute manière aucune échappatoire. Les propos que l’un d’eux tient dans une vidéo parlent d’eux-mêmes. Dans la soirée, Souleymane S. se filme sur le réseau social Snapchat avec en bandeau la phrase "ce soir c’est la guerre". Face caméra, il déclare sans aucune forme de finesse vouloir en finir avec ces "en**lés de merde". "Les frères, l’heure est grave (…) Les condés ne font rien donc on va les en**ler." Des propos récités par la présidente devant une audience outrée. Mais au-delà de ce qui aurait pu se passer cette nuit-là, de la volonté ou non de ces jeunes hommes d’en "découdre", ou encore de la place des réseaux sociaux dans cette vendetta urbaine, c’est une autre question que se pose la présidente. Tout au long de l’audience, la magistrate travaille minutieusement. A force d’interrogations, elle tente de faire comprendre à chacun des prévenus que derrière leur colère se cache de la xénophobie. Une mission compliquée face à de jeunes gens noirs, eux-mêmes confrontés au racisme.





L’un d’eux se retrouve alors face à ses propres propos consignés dans sa déposition. "On nous disait qu’ils enlevaient des enfants", lit la présidente avant de relever les yeux de sa feuille. "Qui ça 'ils' ?". "Les Roms", marmonne Christopher C., tête dans les épaules, pour qui cette action partait d’une "bonne intention". "On vous dit que toutes les femmes blondes trucident leur mari. Vous y croyez ?", lance-t-elle à un autre qui reste silencieux. Une façon de procéder reprise par les cinq associations qui se sont constituées partie civile. "Quels effets pensez-vous avoir produit sur ces personnes ?", demande ainsi Me Yael Scemama, l’avocate qui représente la Licra, à Doudou D.. Le jeune homme fronce les sourcils, se mordille l’intérieur de la bouche, et lâche, après réflexion : "ils ont dû avoir peur". L’avocate poursuit et lui demande s'il comprend pourquoi les associations contre le racisme sont présentes. Ce à quoi celui qui est venu habillé d’un sweat mauve répond "oui", sans conviction.





Après le passage de quatre prévenus, arrive le tour de Souleymane S.. Il est le premier à évoquer par lui même le problème de l’anti-tsiganisme. "C’était n’importe quoi, maintenant je m’en rends compte", assure ce père d’un garçon de cinq mois. "On a fait un amalgame dont nous (les Noirs) sommes parfois victime." Et pourtant, malgré cette confidence, quand on lui demande s’il est lui-même raciste, sa réaction est immédiate : après un pas en arrière, étonné, il écarquille les yeux et répond d’un "non" sans équivoque.