Au procès Fillon, Sarthois et ex-conseillers volent à la rescousse de "l'indispensable Penelope"

"Le portrait qui est fait sur les réseaux sociaux et dans la presse de Penelope Fillon n'est pas juste", s'indigne Igor Mitrofanoff. "On dirait une femme superficielle. C'est une femme intelligente, informée. C'est une femme bienveillante. Elle est considérée comme une femme ouverte, gentille, pas du tout prétentieuse".

Marc Joulaud, suppléant de François Fillon, est tout aussi formel. Penelope Fillon, "conseillère", "femme de terrain", "intermédiaire avec les habitants de la Sarthe", a toujours été "un élément essentiel dans l'équipe". Il poursuit : "Dans la Sarthe, tout le monde la connait et sait le travail qu'elle fait". "Elle nous aidait à la gestion du courrier, à lui donner une plus-value, à gérer l'agenda, soutient Pierre Molager, ancien conseiller de François Fillon. J'ai noté sa présence sur le terrain, son rôle de conseiller, en politique." Une ressource précieuse en accompagnement, mais aussi dans le travail de fond : "Quand il y avait un dossier sensible, je me tournais vers Penelope Fillon. Elle m'aidait à améliorer la copie."

Ainsi, mercredi 4 mars, en fin d'après-midi, c'est Sylvie Fourmont, secrétaire historique de François Fillon qui a pris en premier la parole : "Penelope a intégré l'équipe dès le début de la carrière de François Fillon. Pour le représenter, pour le courrier. Elle me donnait des consignes pour le courrier que je notais sur un petit carnet, petit carnet que je n'ai pas gardé car je ne garde pas les papiers". Pas de courriels non plus, demande la présidente Nathalie Gavarino ? "Non, Penelope n'aime pas trop les mails".

Bruno Nataf écoute les lectures, mais s'interroge et questionne : "Quelle eut été la difficulté que les élus locaux, comme le maire de Sablé, sache que vous étiez assistante parlementaire ? Pourquoi le maire de Sablé ne le savait pas ?" Penelope Fillon l'assure, "il n'y a pas de difficulté, mais on a toujours fonctionné comme ça". Réponse en écho, plus agacée, de l'ancien favori à la présidentielle : "J'ai déjà répondu quinze fois. On n'a pas ressenti le besoin de le dire. [...] Il est beaucoup plus sûr d'avoir une réponse avec Penelope, qui passe son tombe à me rappeler ce que je n'ai pas fait, qu'avec moi."

A entendre le champion de la droite en 2017, Penelope Fillon était essentielle pour lui rappeler ses devoirs plus fastidieux d'élu : "Je ne vais pas continuer à m'autoflageller mais je ne suis pas assez patient pour trier le courrier. Penelope a fait ce travail et elle a suppléé a une trop grande impatience de ma part et sans doute une volonté d’englober trop de responsabilités." Un travail pas forcément perceptible, donc. "Une organisation perfectible", conviendra François Fillon. Qui conclut ainsi, voulant souligner le caractère indispensable de son épouse : "Le choix qu’on a fait de plonger dans la vie politique, c’est un choix qu’on a fait ensemble et je n’y serais jamais allé sans son soutien. C'est un choix commun dont on a assumé et dont on assume toujours les conséquences."